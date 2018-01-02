Акунин преподнес в подарок читателям первую главу последнего романа о Фандорине

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) сделал новогодний подарок своим читателям в виде первой главы последнего романа об Эрасте Фандорине. Ее он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», – написал он.

Книга будет называться «Не прощаюсь». Ее проиллюстрировал Игорь Сакуров. Она завершит цикл исторических детективов.