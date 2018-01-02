В Челнах пьяная женщина шесть часов просидела запертой в гараже

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники ЗПСО №6 вызволили из гаража женщину, просидевшую в нем около шести часов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Произошло это вчера днем в поселке ЗЯБ в гаражно-строительном кооперативе «Восход».

Спасатели в присутствии хозяина с помощью специального гидравлического инструмента вскрыли дверь одного из гаражей, в котором знакомый еще утром запер нетрезвую женщину средних лет.

Местная жительница от медицинской помощи отказалась и стремительно скрылась в неизвестном направлении.