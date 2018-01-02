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Ученые предрекли десятилетнее похолодание на юге России

2 января 2018, 11:50 , Фото: Султан Исхаков

Ученые предрекли десятилетнее похолодание на юге России Изменения климата приведут к плохому урожаю и сокращению уловов рыбы, а также будут препятствовать судоходству.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В этом году на юге России начнется десятилетний период похолодания. Об этом заявил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, этому циклу предшествовали суровые зимы последних нескольких лет. Среди других предвестников он назвал более длительный, чем обычно, ледостав на Каспии и Азове, а также прохладные весенние месяцы.

Изменения климата ведут к плохому урожаю и сокращению уловов рыбы, а также препятствуют судоходству, отметил Матишов.

Для успешного решения возможных проблем ученый посоветовал увеличить количество ледоколов, учитывать изменения климата при посевных работах и в сфере животноводства.


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