Юнармейцы Татарстана собрали новогодние подарки для детей Сирии

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Участники движения «Юнармия» из Татарстана присоединились к сбору новогодних подарков для детей Сирии. Об этом пишет РИА «Новости».

Жители Казани, а также Оренбурга, Уфы, Тульской, Псковской и Московской областей отправили сирийским детям через российских военных примерно 10,5 тонны одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцтоваров, мягких игрушек и сладостей. Груз был доставлен в САР военно-транспортным самолетом.

Акция «Дети России – детям Сирии» была организована Центром по примирению враждующих сторон в республике.