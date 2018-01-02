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Юнармейцы Татарстана собрали новогодние подарки для детей Сирии

2 января 2018, 11:32

Жители Казани, а также Оренбурга, Уфы, Тульской, Псковской и Московской областей отправили сирийским детям примерно 10,5 т различных грузов.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Участники движения «Юнармия» из Татарстана присоединились к сбору новогодних подарков для детей Сирии. Об этом пишет РИА «Новости».

Жители Казани, а также Оренбурга, Уфы, Тульской, Псковской и Московской областей отправили сирийским детям через российских военных примерно 10,5 тонны одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцтоваров, мягких игрушек и сладостей. Груз был доставлен в САР военно-транспортным самолетом.

Акция «Дети России – детям Сирии» была организована Центром по примирению враждующих сторон в республике.


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