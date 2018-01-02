Пушков объяснил решение Польши по украинцам усталостью от «успехов» Порошенко

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна больше не будет принимать беженцев по квоте Европейского Союза, по которой въезжает большое количество граждан Украины.

«Не иначе как устали от "успехов" Порошенко (Президент Украины Петр Порошенко – прим. Т-и)», – написал Пушков в своем Twitter.

Вчера он назвал циничным новогоднее обращение украинского лидера, в котором Порошенко обозначил главный ресурс украинцев.