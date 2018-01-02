Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Кузбассе из-за влетевшей в окно сигнальной ракеты пострадала 2-летняя девочка

2 января 2018, 11:15

Снаряд разбил окно седьмого этажа, осколок стекла вонзился ребенку в глаз.
В Кузбассе после столкновения иномарки и микроавтобуса госпитализированы 16 человек
На Кузбассе погиб рабочий во время замены колеса на автогрейдере
Из-за невозможности отправки продукции в Кузбассе сокращают производство угля
В Кузбассе молодые ученые получили по 0,5 млн. рублей
В Кузбассе у пьяного дембеля нашли целый арсенал

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Киселевске 2-летняя девочка была ранена при запуске фейерверков, сообщили «Известия».

В праздничную ночь ребенок наблюдал за салютами из окна седьмого этажа, когда один из пиротехнических снарядов ударил в стекло.

Осколок стекла нанес девочке проникающее ранение правого глаза. В квартире правоохранители обнаружили части парашютной ракеты бедствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ребенок доставлен в больницу, а полицейские ищут свидетелей и виновных.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter