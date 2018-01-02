В Кузбассе из-за влетевшей в окно сигнальной ракеты пострадала 2-летняя девочка

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Киселевске 2-летняя девочка была ранена при запуске фейерверков, сообщили «Известия».

В праздничную ночь ребенок наблюдал за салютами из окна седьмого этажа, когда один из пиротехнических снарядов ударил в стекло.

Осколок стекла нанес девочке проникающее ранение правого глаза. В квартире правоохранители обнаружили части парашютной ракеты бедствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ребенок доставлен в больницу, а полицейские ищут свидетелей и виновных.