«КАМАЗ-Мастер» подготовил модифицированные грузовики к «Дакару-2018»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Команда «КАМАЗ-Мастер» модифицировала свои грузовики к предстоящей гонке «Дакар-2018». В машинах изменилась подвеска. Об этом рассказал действующий победитель ралли в классе грузовиков, пилот Эдуард Николаев.

«Не считая машины Дмитрия Сотникова с 13-литровым мотором, мы поедем на практически прошлогодних моделях, но есть очень много модификаций. Самое главное – мы поменяли подвеску. Двигатель и подвеска – два очень важных фактора в машине. Мы пересели на амортизаторы с пружинами, наконец-то, довели их на “Шелковом пути”, и они показали себя очень хорошо. Надеемся, что на “Дакаре” они позволят держать более высокий темп на бездорожье», – цитирует Николаева пресс-служба «КАМАЗа».

По словам заслуженного мастера спорта России, его подготовка к новой гонке началась буквально на следующий день после яркой победы 2017 года.

«Мы будем стараться удержать наш титул чемпионов», – пообещал он.

Участникам юбилейного «Дакара-2018» предстоит семь дней сложных песков.

«Конечно, будем внимательно вести себя, чтобы не потерять время и проехать стабильно, быстро. Думаю, развязки будут именно на этапах с песком и сложным бездорожьем», – добавил пилот.

Напомним, «Дакар-2017» выиграл экипаж в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова, а экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место. Команда является 14-кратным чемпионом ралли.

Десятый южноамериканский и сороковой в целом по счету ралли-марафон пройдет по территории Перу, Боливии и Аргентины. Гонка стартует 6 января в Лиме.