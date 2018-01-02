Родственники экипажа «Сан-Хуан» намерены просить РФ продолжить участие в поисках

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Родственники членов экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» намерены отправить письмо руководству РФ, сообщили «Известия».

В письме авторы хотят выразить благодарность за помощь и попросить не прекращать участие в поисках пропавшей подлодки.

По данным издания, российское океанографическое судно «Янтарь» будет отозвано из зоны операции в середине января. В поисках подлодки принимали участие суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании, но все они уже покинули зону поиска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 17 ноября подводная лодка «сан Хуан» Военно-морских сил Аргентины пропала у берегов страны. Экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плата.