В Альметьевске впервые состоялся «Забег обещаний»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Более 500 жителей Альметьевска приняли участие в акции «Забег обещаний», которая была организована в городе впервые. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района РТ.

Суть акции заключалась в том, чтобы дать себе обещание, выполнить которое нужно будет в течение года. Свои обеты собравшиеся написали на стартовых номерах, с которыми пробежали 2018 метров.

«Сегодня, принимая участие в “Забеге обещаний”, мы еще раз подчеркиваем, какие мы спортивные, бодрые и целеустремленные. В наступившем году всем желаю добра и счастья», – обратился к участникам руководитель исполнительного комитета Марат Гирфанов.

Среди прозвучавших обещаний были цели освоить иностранные языки, окончить вуз «на отлично», осилить марафонскую дистанцию. Для кого-то достижением станет преодоление собственной лени, укрепление здоровья и обретение счастья.

К стартовой черте забега собрались горожане от мала до велика. Младше всех оказался годовалый мальчик, которого к финишу довезли в коляске.