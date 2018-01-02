Глава МИД Пакистана выступил против военного присутствия США в Афганистане

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В военном присутствии США в Афганистане нет необходимости, а проблему следует решать мирным путем. Об этом заявил глава МИД Пакистана Хаваджа Асиф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

По его мнению, нападки Президента США Дональда Трампа на Пакистан связаны с неудачами его государства в Афганистане.

Ранее американский лидер в своем Twitter рассказал о финансовой помощи Пакистану. По его словам, Исламабад никак не способствовал победе над терроризмом, укрывая боевиков из Афганистана, и «больше этого не будет».

«Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа о том, что "больше этого не будет", не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи», – прокомментировал твит Трампа Асиф.

Ранее стало известно, что Россия может начать поставки сжиженного природного газа в Пакистан. Проект соответствующего соглашения одобрило Правительство РФ.