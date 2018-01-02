В Пестрецах проходит традиционная благотворительная акция «Тихая милостыня»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В селе Пестрецы и окрестных деревнях проходит традиционная рождественская благотворительная акция «Тихая милостыня». Об этом сообщает пресс-служба Пестречинского благочиния.

Сестры милосердия из сестричества во имя святой равноапостольной Марии Магдалины при церкви святителя Николая Чудотворца в Пестрецах собирают пожертвования на подарки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказал настоятель храма иерей Владимир Трушков.

В праздник Рождества Христова, 7 января, ученики воскресной школы вручат нуждающимся детям приобретенные на собранные средства подарки. При этом они исполнят колядки и напомнят о рождении Спасителя.