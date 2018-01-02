Понимание механизмов работы СМИ уменьшило веру в теории заговора

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Понимание механизмов работы СМИ оказалось уменьшающим веру в теории заговора. К такому выводу пришли американские исследователи, статья которых опубликована в журнале Communication and the Public, пишет N+1.

Группа ученых во главе со Стефани Крафт из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне провела онлайн-опрос 397 добровольцев. Выборка была более либеральна, молода и образованна, чем американское сообщество в целом.

Анкета включала три подраздела, посвященных склонности респондента к познанию, осознанию влияния СМИ на собственную точку зрения и пониманию принципов их работы. Сами по себе страсть к познанию и осознание ответственности за свою информированность оказались не слишком значимы.

Лучшая же осведомленность о механизмах деятельности медиа уменьшала поддержку теорий заговора, даже если они соответствовали взглядам участников опроса. Это правило действовало и для либералов, и для консерваторов.

При этом, как и ожидалось, консерваторы были более склонны поддерживать консервативные конспирологические идеи, а либералы – либеральные.