Препарат для лечения диабета может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Препарат для лечения диабета может быть применен для борьбы с болезнью Альцгеймера и других возрастных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из британского Ланкастерского университета.

Итоги работы ученых подведены в статье, которая опубликована в журнале Brain Research. Пресс-релиз размещен на сайте EurekAlert!, передает Lenta.ru.

В качестве подопытных животных использовались трансгенные мыши, имевшие отвечающие за развитие болезни Альцгеймера у людей варианты генов.

Животным, которые находились уже на поздней стадии нейродегенерации, вводился препарат, содержащий аналоги факторов роста (GLP-1, GIP и глюкагон). При болезни Альгеймера в мозге отмечается дефицит этих соединений, которые стимулируют развитие тканей.

В результате эксперимента число бляшек в мозге грызунов уменьшилось. Кроме того, понизился уровень воспаления и окислительного стресса, ведущих к гибели нервных клеток.