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Стал известен состав сборной России на 4-й этап КМ по биатлону

2 января 2018, 07:30

Этап Кубка мира пройдет с 4 по 7 января в немецком Оберхофе.
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(Набережные Челны, 2 января, «Татар-информ»). Стал известен состав сборной России на 4-й этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Тренерский штаб национальной команды официально назвал имена спортсменов, которые выступят на очередном этапе турнира. Соревнования пройдут с 4 по 7 января в немецком Оберхофе.

В женскую сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Дарья Виролайнен.

В мужскую же включены Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Алексей Волков.

В первый день соревнований пройдет женская спринтерская гонка, ее начало – в 14.30.


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