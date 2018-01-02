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Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые узнали о значении жировых отложений для иммунитета

2 января 2018, 15:24

T-лимфоциты из жировых тканей демонстрируют более сильную защитную реакцию, чем происходящие из других органов.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Жировые ткани оказались необходимы для борьбы с инфекциями. К такому выводу после серии экспериментов на мышах пришли исследователи из Национального института здравоохранения США.

Статья о результатах работы ученых опубликована в журнале New Scientist, передает РИА «Новости».

Группа медиков во главе с Ясмин Белкейд обнаружила в жировых отложениях подопытных грызунов высокую концентрацию T-лимфоцитов. При столкновении с патогеном они сохраняли представление о его структуре и при повторном заражении вызывали вторичный иммунный ответ.

При этом T-лимфоциты из жировых тканей демонстрировали более сильную защитную реакцию, чем происходящие из других органов.

При пересадке жирового слоя инфицированных особей не болевшим мышам и последующем заражении клетки из него сопротивлялись инфекции так, как будто эти организмы уже перенесли заболевание. 


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