Ученые узнали о значении жировых отложений для иммунитета

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Жировые ткани оказались необходимы для борьбы с инфекциями. К такому выводу после серии экспериментов на мышах пришли исследователи из Национального института здравоохранения США.

Статья о результатах работы ученых опубликована в журнале New Scientist, передает РИА «Новости».

Группа медиков во главе с Ясмин Белкейд обнаружила в жировых отложениях подопытных грызунов высокую концентрацию T-лимфоцитов. При столкновении с патогеном они сохраняли представление о его структуре и при повторном заражении вызывали вторичный иммунный ответ.

При этом T-лимфоциты из жировых тканей демонстрировали более сильную защитную реакцию, чем происходящие из других органов.

При пересадке жирового слоя инфицированных особей не болевшим мышам и последующем заражении клетки из него сопротивлялись инфекции так, как будто эти организмы уже перенесли заболевание.