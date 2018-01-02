Эксперты назвали шесть причин быстрой разрядки смартфонов

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Эксперты выявили шесть основных причин, из-за которых смартфоны разряжаются слишком быстро. Рейтинг составил портал AKKet.com.

Первая причина быстрой разрядки гаджетов заключается в яркости экрана. Чем выше яркость экрана, тем быстрее будет расходоваться заряд батареи.

Вторая причина – в установке живых обоев: их использование увеличивает нагрузку на процесс и графический ускоритель.

Третья причина связана с функцией «Автоповорот экрана», которая работает за счет встроенного в мобильное устройства акселерометра.

Четвертая заключается в сети сотового оператора. Большую часть заряда расходует 3G, 4G или Bluetooth. Меньше энергии использует смартфон, который подключен к Wi-Fi.

Оказалось также, что аккумулятор быстрее садится из-за неправильно написанных приложений. Кроме того, на работу батарей влияет холод на улице: некоторые гаджеты могут внезапно отключаться при отрицательных температурах.

Эксперты также заметили, что со временем аккумулятор любого телефона будет терять свою емкость и через год-полтора пользования смартфоном стоит задуматься о замене батареи на новую.