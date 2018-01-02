Исландский футбольный фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на непроизносимое название Казани

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Футбольный болельщик из Исландии по имени Гундермурд Сигурдфлордбрадсен посетовал слишком сложные названия российских городов и русских фамилий. По его мнению, это может создать некоторые трудности для иностранцев, которые приедут в нашу страну на чемпионат мира, сообщается на портале Eurosport.ru.

Среди «труднопроизносимых» названий городов мужчина, в частности, назвал Казань и Сочи.

В качестве легких для произношения Сигурдфлордбрадсен назвал родные для него исландские деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур, а также достопримечательность № 1 в Исландии – вулкан Эйяфьядлайокудль.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Казани состоятся следующие матчи: Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня).

Сборная Исландии сыграет в группе D против сборных Аргентины, Хорватии и Нигерии.