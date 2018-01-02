В Набережных Челнах появится Центр временного содержания мигрантов

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В промзоне Набережных Челнов, на улице Металлургическая, возводят Центр временного содержания иностранцев, которые подлежат депортации. Социальное учреждение рассчитано на 270 человек. Об этом пишут «Челнинские известия».

Строительством объекта и поставкой строительных конструкций занимаются местные организации. Закончить работу планируется весной 2018 года.

На территории организуют три блока для мужчин, один для женщин и блок для семейного проживания.

Также в центре будут организованы административное помещение с КПП и приемным отделением, медицинское отделение с инфекционным изолятором, столовая и девять прогулочных дворов, совмещенных со спортивными и детскими площадками. Кроме того, предполагается установить вышки охраны, вольеры для служебных собак, два гаража, склады, говорится в сообщении издания.