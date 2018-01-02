«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» отметил 15-летие

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» отметил 15-летний юбилей. В торжественном мероприятии приняла участие основатель и первый генеральный директор Лизинговой компании «КАМАЗ», ныне депутат Госдумы России Альфия Когогина. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Компания была создана в непростые времена и за небольшой срок времени смогла стать серьезной организацией, отметила в речи Когогина. Годы успешной работы сделали бренд «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» узнаваемым и вывели компанию в лидеры финансового рынка.

Основные ценности и традиции компании — это клиентоориентированность, командная работа, постоянное присутствие в рейтингах, активная социальная политика, заявил на торжестве гендиректор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

На празднике состоялась церемония награждения компании и ее лучших сотрудников. Так, Лизинговой компании «КАМАЗ» объявлена благодарность Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ.