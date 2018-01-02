В лаборатории «Угол» состоятся показы бэби-спектакля «Деловой бобер»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В казанской творческой лаборатории «Угол» 3, 4 и 5 января состоятся показы бэби-спектакля «Деловой бобер» по мотивам книги канадского писателя Николаса Одлена «Бобер который наломал дров». Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.



Представление предназначено для детей от двух лет.





Сказку «Деловой бобер» рассказывают два актера и музыкант с помощью сшитых мягких кукол и музыкальных инструментов.Причем спектакль сделан так, что его можно повторить дома, создав свою сказку. Некоторых героев можно сшить своими руками вместе с родителями: носки превратить в улитку или сов-близняшек, а подушку – в дерево.



Режиссером и художником спектакля выступила Александра Ловянникова. Как художник она работала в московских и региональных театрах, в том числе в МХТ имени Чехова, театре имени Ермоловой и на проекте «Платформа».