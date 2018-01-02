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В мечети «Гаилэ» начинает свою работу зимний детский лагерь

2 января 2018, 08:37

Сорок детей во время новогодних каникул будут изучать основы и обряды ислама.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в казанской мечети «Гаилэ» начнет свою работу детский мусульманский лагерь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в мечети.

Сорок детей во время новогодних каникул будут изучать основы и обряды ислама, также для них будут организованы занятия по изучению Корана. Представители молодежного центра «Сэлэт» проведут для школьников мастер-классы.

«Мы уделяем серьезное внимание работе с детьми. Мусульманин должен быть конкурентоспособен, иметь широкое мировоззрение, поэтому так важно проводить образовательную и воспитательную работу с ними», – отметил имам-хатыб мечети «Гаилэ» Рустам хазрат Хайруллин.

Он напомнил, что мусульманские детские лагеря организуются в мечети в летние, осенние и весенние каникулы.

Зимний лагерь завершит свою работу 5 января.


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