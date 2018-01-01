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Транскавказскую магистраль закрыли из-за риска схода лавин

1 января 2018, 23:58

Из-за ухудшения погодных условий запрещено движение по Военно-Грузинской дороге.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Транскавказскую магистраль закрыли для всех видов транспорта из-за обильных снегопадов и риска схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии – Алании.

Движение любых транспортных средств между населенным пунктом Бурон и Рокским тоннелем запрещено с 18 часов сегодняшнего дня и вплоть до особого распоряжения.

Ранее, с 11.30, из-за ухудшения погодных условий был запрещен проезд любого транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Запрет действует до особого распоряжения. На дороге сотрудники МЧС развернули пункт обогрева. 


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