Транскавказскую магистраль закрыли из-за риска схода лавин

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Транскавказскую магистраль закрыли для всех видов транспорта из-за обильных снегопадов и риска схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии – Алании.

Движение любых транспортных средств между населенным пунктом Бурон и Рокским тоннелем запрещено с 18 часов сегодняшнего дня и вплоть до особого распоряжения.

Ранее, с 11.30, из-за ухудшения погодных условий был запрещен проезд любого транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Запрет действует до особого распоряжения. На дороге сотрудники МЧС развернули пункт обогрева.