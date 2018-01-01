СКР проводит проверку по факту гибели людей в Оренбуржье от угарного газа

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Следственное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту смертельного отравления угарным газом семи жителей села Скворцовка Курманаевского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной гибели людей стал не открытая полностью задвижка дымохода печи. Из-за нее угарный газ заполнил помещение, отмечается в сообщении.
Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, в доме проживали пенсионерка и ее безработный сын. Самой хозяйки не было в жилище, когда произошла трагедия. Там находились трое мужчин, женщина и ее дочери пяти, шести и 16 лет.