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СМИ: В Иране демонстрант открыл огонь по полицейским

1 января 2018, 22:35

В результате инцидента один человек погиб и трое получили ранения.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В городе Неджефабад иранской провинции Исфахан демонстрант открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранский государственный телеканал IRIB.

В результате инцидента один человек погиб и еще трое получили ранения.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. Ранее сообщалось о гибели в ходе них 12 человек.

Президент ИРИ Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Затем он объяснил происходящее как внутренними проблемами, так и вмешательством со стороны других государств. 


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