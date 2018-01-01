В «Смене» расскажут о гипнозе и возможностях гипнотизеров

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» 3 января состоится лекция Михаила Решетникова: «Гипноз и наука: а это вообще законно?». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Михаил Решетников – психолог, магистрант Департамента психологии НИУ ВШЭ (программа «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»).

Спикер расскажет о правде и вымыслах гипноза и поможет разобраться, что же на самом деле происходит с людьми в трансе и насколько далеко простираются возможности гипнотизеров.

Также в своей лекции Решетников затронет тему шарлатанов, которым жертвы добровольно отдают свои средства.

Вход на мероприятие бесплатный.