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В «Смене» расскажут о гипнозе и возможностях гипнотизеров

1 января 2018, 22:13

Психолог Михаил Решетников поможет разобраться, что же на самом деле происходит с людьми в трансе.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» 3 января состоится лекция Михаила Решетникова: «Гипноз и наука: а это вообще законно?». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Михаил Решетников – психолог, магистрант Департамента психологии НИУ ВШЭ (программа «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»).

Спикер расскажет о правде и вымыслах гипноза и поможет разобраться, что же на самом деле происходит с людьми в трансе и насколько далеко простираются возможности гипнотизеров.

Также в своей лекции Решетников затронет тему шарлатанов, которым жертвы добровольно отдают свои средства.

Вход на мероприятие бесплатный.


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