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Экономика и финансы

С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ

1 января 2018, 20:22

Резервный фонд присоединен к Фонду национального благосостояния.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). С 1 января этого года Резервный фонд РФ перестал существовать. Он присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ), передает РИА «Новости».

Теперь, согласно новым нормам Бюджетного кодекса, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направлять в ФНБ.

Ранее планировалось, что средства Резервного фонда будут полностью использованы в 2017 году. При этом объем ФНБ на начало 2018-го должен был достигнуть 3,7 трлн рублей, а ликвидная часть – 2,3 трлн.

Пополнить фонд в течение года предполагается 829,2 млрд рублей, купленных Министерством финансов в рамках валютных операций. Об этом рассказывал глава ведомства Антон Силуанов.

Предполагается, что текущий год станет последним, в котором дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ. Затем средства фонда собираются тратить только на пенсионные накопления. 


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