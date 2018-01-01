С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). С 1 января этого года Резервный фонд РФ перестал существовать. Он присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ), передает РИА «Новости».

Теперь, согласно новым нормам Бюджетного кодекса, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направлять в ФНБ.

Ранее планировалось, что средства Резервного фонда будут полностью использованы в 2017 году. При этом объем ФНБ на начало 2018-го должен был достигнуть 3,7 трлн рублей, а ликвидная часть – 2,3 трлн.

Пополнить фонд в течение года предполагается 829,2 млрд рублей, купленных Министерством финансов в рамках валютных операций. Об этом рассказывал глава ведомства Антон Силуанов.

Предполагается, что текущий год станет последним, в котором дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ. Затем средства фонда собираются тратить только на пенсионные накопления.