Президент Сирии сменил министра обороны страны

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент Сирии Башар Асад назначил министром обороны страны бывшего начальника Генерального штаба Сирийской арабской армии Али Абдуллу Айюба. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

На этом посту Айюб сменил Фахеда Джасема аль-Фреджа, руководившего военным ведомством с 18 июля 2012 года. В тот день в результате теракта погиб предыдущий министр обороны Дауд Раджиха.

При этом сам Айюб тогда же стал начальником Генштаба – этот пост освободился после ухода аль-Фреджа на повышение.

Кроме того, Асад назначил новых министров промышленности и информации – Мухаммеда Мазина Али Юсефа и Имада Абдаллу Сара. Они сменили Ахмада аль-Хаму и Мухаммеда Рамеза Туржмана соответственно.