На празднике перед Дворцом земледельцев в лотерею разыграют теленка

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). На площади перед Дворцом земледельцев в Казани 3, 5 и 7 января будут организованы новогодние праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Для жителей и гостей Казани будут организованы различные игры и конкурсы, концертная программа. 3 января состоится выставка снегоходов и квадроциклов, а 5-го числа будет представлена выставка животных. Также будет организовано катание на лошадях и пройдет лотерея. Главный приз станет теленок.
Начинаться праздничные программы будут в 11 часов.