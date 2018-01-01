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На празднике перед Дворцом земледельцев в лотерею разыграют теленка

1 января 2018, 19:08 , Фото: Салават Камалетдинов

На празднике перед Дворцом земледельцев в лотерею разыграют теленка Новогодние праздничные программы будут организованы 3, 5 и 7 января.

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). На площади перед Дворцом земледельцев в Казани 3, 5 и 7 января будут организованы новогодние праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Для жителей и гостей Казани будут организованы различные игры и конкурсы, концертная программа. 3 января состоится выставка снегоходов и квадроциклов, а 5-го числа будет представлена выставка животных. Также будет организовано катание на лошадях и пройдет лотерея. Главный приз станет теленок.

Начинаться праздничные программы будут в 11 часов. 


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