Культурные мероприятия Татарстана на новогоднюю неделю

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В театрах Татарстана продолжаются новогодние представления.

Вторник, 2 января:

Театр имени Г. Камала, Малый зал – «Килемшэк» («Пришлый»), Сомбель Гафарова (начало в 10.00);

Театр имени Г.Камала, Большой зал – «Диляфруз-Remake», Туфан Миннуллин (начало в 18.00);

Театр имени К .Тинчурина – «Кияулэр» («Зятья»), Хай Вахит (начало в 17.00);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – «Необыкновенное космическое путешествие», новогоднее представление с участием оркестра под руководством Анатолия Шутикова (начало в 13.00, 16.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – юмористическое шоу Данира Сабирова (начало в 19.00);

Театр кукол «Экият» – «Подарки Деда Мороза» (начало – 10.00, 12.30, 15.00, 17.30).

Среда, 3 января:

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Миркай и Айсылу», Наки Исанбет, премьера (начало в 18.00);

Театр имени К. Тинчурина – «Ак таубэ, кара тэубэ. Безнен коннэр», Туфан Миннуллин (начало в 17.00);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – «Необыкновенное космическое путешествие», новогоднее представление с участием оркестра под руководством Анатолия Шутикова (начало в 10.00, 13.00, 16.00);

Татарская государственная филармония имени Г.Тукая – концерт Нафката Нигматуллина (начало в 19.00);

БКЗ имени С. Сайдашева – «Снегурочка», в представлении участвуют Рустам Галич и молодые музыканты (начало в 10.30, 13.30);

Театр кукол «Экият» – «Малыш и Карлсон» (начало в 10.00);

Театр кукол «Экият» – «Подарки Деда Мороза» (начало в 12.30, 15.00, 17.30).

Четверг, 4 января:

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Миркай и Айсылу», Наки Исанбет. Премьера (начало в 12.00);

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Жанкисэккэем» («Свет моих очей»), Туфан Миннуллин (начало в 18.00);

Театр имени Г. Камала, Малый зал – «Хафалы биюлэр» («Улетные танцы»), Салават Юзеев (начало в 19.00);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – новогодняя музыкальная сказка «Аленький цветочек», Сергей Аксаков (начало в 10.00, 13.00, 16.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – концерт Нафката Нигматуллина (начало в 19.00);

БКЗ имени С. Сайдашева – «Снегурочка», в представлении участвуют Рустам Галич и молодые музыканты (начало в 10.30, 13.30);

Театр кукол «Экият» – «Подарки Деда Мороза» (начало в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30).

Пятница, 5 января:

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Банкрот», Галиаскар Камал (начало в 12.00);

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Зэнгэр шэл» («Голубая шаль»), Карим Тинчурин (начало в 18.00);

Театр имени К. Тинчурина – «Шаян Гульшаян», Мирсай Амир (начало в 12.00, 17.00);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – «Необыкновенное космическое путешествие», новогоднее представление с участием оркестра под руководством Анатолия Шутикова (начало в 10.00, 13.00, 16.00);

Театр кукол «Экият» – «Подарки Деда Мороза» (начало в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30);

БКЗ имени С. Сайдашева – «Снегурочка», в представлении участвуют Рустам Галич и молодые музыканты (начало в 10.30, 13.30).

Суббота, 6 января:

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Зэнгэр шэл» («Голубая шаль»), Карим Тинчурин (начало в 18.00);

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Искэн жиллэр коенэ» («Под музыку ветра»), Зульфат Хаким (начало в 18.00);

Театр имени Г. Камала, Малый зал – «Однажды летним днем», Йон Фоссе (начало в 21.00);

Театр имени К. Тинчурина – «Эх алмагачлары», Шамиль Фархутдин (начало в 17.00);

БКЗ имени С. Сайдашева – «Снегурочка», в представлении участвуют Рустам Галич и молодые музыканты (начало в 10.30, 13.30);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – спектакль для детей «Нехочуха» (начало в 13.00, 16.00);

Театр кукол «Экият» – «Малыш и Карлсон» (начало в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30).

Воскресенье, 7 января:

Театр имени Г. Камала, Большой зал – «Ак калфагым тошердем кулдан» («Мой белый калфак»), Ильдар Юзеев (начало в 18.00);

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая – «Необыкновенное космическое путешествие», новогоднее представление с участием оркестра под руководством Анатолия Шутикова (начало в 10.00, 13.00);

Театр кукол «Экият» – «Малыш и Карлсон» (начало в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30);

Театр оперы и балета имени М. Джалиля – музыкальная сказка «Морозко» (начало в 10.30, 14.00, 18.00).