Путин и Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров договорились провести встречу в ближайшее время.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, темой встречи станут как вопросы двусторонних отношений, так и международные и региональные проблемы.
Кроме того, Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом. Политики пожелали друг другу и народам своих стран всего самого доброго, добавил Песков.