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Политика

Путин и Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время

1 января 2018, 18:10

Темой встречи станут как вопросы двусторонних отношений, так и международные и региональные проблемы.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров договорились провести встречу в ближайшее время.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, темой встречи станут как вопросы двусторонних отношений, так и международные и региональные проблемы.

Кроме того, Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом. Политики пожелали друг другу и народам своих стран всего самого доброго, добавил Песков.


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