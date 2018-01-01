Пранкеры Вован и Лексус рассказали о попытке разыграть Порошенко в новогоднюю ночь

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попытались в новогоднюю ночь разыграть Президента Украины Петра Порошенко. Они рассказали об этом на странице Вована в социальной сети «Вконтакте».

Один из любителей розыгрышей представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко стал поздравлять его с Рождеством и с Новым годом.

В ответ собеседник украинского лидера выразил надежду на то, что он не будет слишком много пить. После этого политик прервал разговор.

Лексус написал на своей странице в Facebook’е, что с Порошенко разговаривал именно он.

Так как обман раскрылся почти сразу, вряд ли в данном случае можно говорить об удачном пранке.