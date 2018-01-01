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Украина ввела на границе процедуру биометрического контроля

1 января 2018, 16:46

К сегодняшнему утру процедуру сбора биометрических данных уже прошли около 500 россиян.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). С начала нового года Государственная пограничная служба Украины стала фиксировать на границе биометрические данные граждан и лиц без гражданства из 70 стран, включая Россию. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

Эта мера введена во исполнение указа Президента Украины Петра Порошенко, который предусматривает меры по реализации решения Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля 2017 года.

Согласно информации украинской Госпогранслужбы, к сегодняшнему утру процедуру сбора биометрических данных уже прошли около 500 россиян. Всего же в соответствии с новыми правилами пересекли границу Украины более 2,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства.

В тестовом режиме система биометрического контроля начала работать еще 26 декабря


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