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Первым ребенком 2018 года в Челнах стала девочка

1 января 2018, 16:29

Мать ребенка приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ.
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(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Первым ребенком, родившимся в новом году в Набережных Челнах, стала девочка. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Ребенок родился в Перинатальном центре КДМЦ в 4.40 утра. Вес девочки – 3870 г, рост – 53 см. Ее мать приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ. Это первый ребенок в семье.

В 7.50 утра родился второй ребенок этого года в Набережных Челнах. Вес мальчика – 3352 г, рост – 54 см. Его родители живут в Автограде.


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