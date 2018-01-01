Первым ребенком 2018 года в Челнах стала девочка

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Первым ребенком, родившимся в новом году в Набережных Челнах, стала девочка. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Ребенок родился в Перинатальном центре КДМЦ в 4.40 утра. Вес девочки – 3870 г, рост – 53 см. Ее мать приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ. Это первый ребенок в семье.

В 7.50 утра родился второй ребенок этого года в Набережных Челнах. Вес мальчика – 3352 г, рост – 54 см. Его родители живут в Автограде.