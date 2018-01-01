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Экономика и финансы

В России повысились акцизы на бензин

1 января 2018, 16:04

Акцизы на бензин 5-го класса поднялись на 10,7 процента – до 11,213 тысячи рублей за тонну.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России с сегодняшнего дня повысились акцизы на бензин. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, акцизы на бензин 5-го класса поднялись на 10,7 процента – до 11,213 тысячи рублей за тонну. Еще один скачек ожидается 1 июля. Тогда акцизы должны составить 11,892 тысячи за тонну.

Изменения коснулись и акцизов на дизельное топливо. С 1 января они остановились на отметке 11,213 тысячи рублей за тонну. В июле эта цифра приблизится к 11,892 тысячи за тонну.

Акциз является косвенным общегосударственным налогом, устанавливаемым преимущественно на предметы массового потребления внутри страны. Он включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.


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