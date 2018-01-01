Ралли-марафон Africa Eco Race стартует в Монако без «КАМАЗ-Мастера»

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Ралли-марафон Africa Eco Race стартует в Монако без команды «КАМАЗ-Мастер» – россияне в этом году отказались от участия в соревновании, сосредоточившись на «Дакаре-2018».

Всего в Монако прибыли более 100 участников: почти 30 внедорожников, девять SSV, 12 грузовиков и мотоциклисты. Марафонцы встретили Новый год на пароме, который доставил технику, механиков и спортсменов. 2 января будет дан старт на первом спецучастке гонки.

За Россию на африканском марафоне выступят несколько известных спортсменов. Дмитрий Агошков из Тольятти, представляющий команду Troyka Team, поборется за победу в категории мотоциклов за рулем KTM 450 EXC, в джипах сильнейшие российские экипажи Владимира Васильева/Константина Жильцова (Mini) и Андрея Рудского/Евгения Загороднюка (G-Force Bars) будут также бороться за высшие позиции автомобильного зачета.

Кроме этогго на внедоожниках поедут Денис Кротов / Дмитрий Цыро и Алексей Титов / Андрей Русов.

