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Путин поделился воспоминаниями о новостях 50-летней давности

1 января 2018, 15:26 , Фото: kremlin.ru

Путин поделился воспоминаниями о новостях 50-летней давности Одной из самых ярких новостей для Президента России стало появление в небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Появление в небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144 стало одной из тех новостей, которые до сих пор вспоминает Президент России Владимир Путин. Об этом он заявил по случаю юбилейного выпуска программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет.

«Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей», – цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также упомянул о спортивных новостях 50-летней давности, об «известной хоккейной серии 1972 года Россия – Канада», за которой следила вся семья Путина.

Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан КБ Туполева в 1960-е годы. Он является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.

В праздничную ночь Президент РФ пожелал россиянам сплоченности, дружбы и перемен к лучшему в Новом году.


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