Путин поделился воспоминаниями о новостях 50-летней давности

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Появление в небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144 стало одной из тех новостей, которые до сих пор вспоминает Президент России Владимир Путин. Об этом он заявил по случаю юбилейного выпуска программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет.

«Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей», – цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также упомянул о спортивных новостях 50-летней давности, об «известной хоккейной серии 1972 года Россия – Канада», за которой следила вся семья Путина.

Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан КБ Туполева в 1960-е годы. Он является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.



В праздничную ночь Президент РФ пожелал россиянам сплоченности, дружбы и перемен к лучшему в Новом году.