В России по указу Путина уменьшилась численность Вооруженных сил

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России по указу Президента РФ Владимира Путина уменьшилась численность Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ был подписан российским лидером в ноябре. Указ вступил в силу сегодня. По нему штатная численность российской армии сократилась на 293 человека – до 1 млн 903 тыс. 51.

Ранее Путин более чем на 10 тысяч человек сократил предельную штатную численность сотрудников МВД. С сегодняшнего дня максимальное число сотрудников министерства не может превышать 894 тыс. 871 единицы.