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В России по указу Путина уменьшилась численность Вооруженных сил

1 января 2018, 14:35

Численность российской армии сократилась на 293 человека – до 1 млн 903 тыс. 51.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России по указу Президента РФ Владимира Путина уменьшилась численность Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ был подписан российским лидером в ноябре. Указ вступил в силу сегодня. По нему штатная численность российской армии сократилась на 293 человека – до 1 млн 903 тыс. 51.

Ранее Путин более чем на 10 тысяч человек сократил предельную штатную численность сотрудников МВД. С сегодняшнего дня максимальное число сотрудников министерства не может превышать 894 тыс. 871 единицы.


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