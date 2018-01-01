Соперниками «КАМАЗ-Мастера» на «Дакаре-2018» станут IVECO, Renault, «МАЗ» и Tatra

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Соперниками «КАМАЗ-Мастера» на ралли «Дакар-2018» станут IVECO, Renault, «МАЗ», Tatra и ряд других команд. Об этом сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Новый спортивный сезон гоночной команды из Набережных Челнов традиционно начнется с участия в ралли «Дакар». В 2018 году ралли отметит сороколетний юбилей, а команда «КАМАЗ-Мастер» – тридцатилетие со дня основания. На юбилейной гонке конкуренцию российской команде составят сильнейшие спортсмены мира, которые уверенно претендуют на звание фаворитов турнира.

В числе конкурентов «КАМАЗ-Мастера» в составе четырех машин в грузовом зачете – экипажи IVECO, Renault, «МАЗ», Tatra и других команд. На попадание в тройку призеров претендует не только «КАМАЗ», это по силам примерно 15 – 18 экипажам. При этом каждый год появляются хорошие новички, и всегда есть хорошие местные гонщики, знакомые с трассами.

Всего гонщикам предстоит преодолеть 9000 км и финишировать в аргентинском городе Кордове. На этот раз гонка пройдет на территории трех стран: Перу, Боливии и Аргентины.

«Дакар-2017» выиграл экипаж в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова, а экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место. Команда является 14-кратным чемпионом ралли.