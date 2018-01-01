Айрат Мардеев на «Дакаре-2018» намерен реабилитироваться за прошлый год

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Самый молодой пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев намерен на «Дакаре-2018» реабилитироваться за прошлый год, когда его экипаж занял пятое место в зачете грузовиков. Напомним, старт гонки состоится 6 января.

«Конечно, я разочарован результатом. Если вы помните, мы застряли в очень сложном месте. Вызволить нас удалось с большим трудом, после того как на это было потрачено 2,5 часа. Хотя, если бы не этот злосчастный случай, мы могли бы побороться за самые верхние строчки таблицы результатов грузового зачета», – цитирует Мардеева пресс-служба «КАМАЗа».

Айрат Мардеев на предстоящем юбилейном ралли «Дакар-2018» поведет автомобили команды «КАМАЗ-Мастер» к победному финишу. Вчера ему исполнился 31 год. Для него нынешний «Дакар» станет восьмым по счету.

«Очень важно показать в этом году достойные результаты. Для этого у нас есть все – отличная машина, хорошо подготовленный, слаженный и опытный экипаж. Организаторы юбилейной гонки обещают, что трасса будет сложнее. В маршрут гонки вернули Перу, и нас ждет больше песков. Думаю, будет очень непросто», – отметил пилот.