Все новости Татарстан Россия

Общество, Спорт

Айрат Мардеев на «Дакаре-2018» намерен реабилитироваться за прошлый год

1 января 2018, 15:39 , Фото: архив/Рамиль Гали

Айрат Мардеев на «Дакаре-2018» намерен реабилитироваться за прошлый год В прошлой гонке экипаж Мардеева занял пятое место в зачете грузовиков.
Второй этап ралли «Дакар-2016» сокращен из-за плохой погоды
«КАМАЗ-Мастер» готовит к ралли «Шелковый путь» грузовик с новым двигателем
Семен Якубов считает, что на трассе надо выигрывать за счет мастерства
Экипаж Эдуарда Николаева пришел к финишу 2-го этапа ралли «Дакар-2012» вторым
Из-за отмены «Дакара-2008» организаторы потеряют 52 миллиона долларов

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Самый молодой пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев намерен на «Дакаре-2018» реабилитироваться за прошлый год, когда его экипаж занял пятое место в зачете грузовиков. Напомним, старт гонки состоится 6 января.

«Конечно, я разочарован результатом. Если вы помните, мы застряли в очень сложном месте. Вызволить нас удалось с большим трудом, после того как на это было потрачено 2,5 часа. Хотя, если бы не этот злосчастный случай, мы могли бы побороться за самые верхние строчки таблицы результатов грузового зачета», – цитирует Мардеева пресс-служба «КАМАЗа».

Айрат Мардеев на предстоящем юбилейном ралли «Дакар-2018» поведет автомобили команды «КАМАЗ-Мастер» к победному финишу. Вчера ему исполнился 31 год. Для него нынешний «Дакар» станет восьмым по счету.

«Очень важно показать в этом году достойные результаты. Для этого у нас есть все – отличная машина, хорошо подготовленный, слаженный и опытный экипаж. Организаторы юбилейной гонки обещают, что трасса будет сложнее. В маршрут гонки вернули Перу, и нас ждет больше песков. Думаю, будет очень непросто», – отметил пилот.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter