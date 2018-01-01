Стали известны финалисты республиканской премии «Студент года-2017»

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Стали известны имена финалистов республиканской премии «Студент года-2017» – ими оказались студенты из Казани, лишь в двух номинациях есть представители Набережных Челнов, сообщается на официальной страничке премии в соцсети «ВКонтакте».

Всего на конкурс поступило 386 заявок из городов Татарстана. На первом этапе члены жюри премии просмотрели папки-портфолио, затем прошел очный тур, где каждый из участников представил себя или свой проект.

В номинации «Творческая личность года» для участников предусмотрен суперфинал, в него вышли Кадрия Бугрова из КНИТУ, Виктория Свищева, Мария Чегодаева из К(П)ФУ и Ольга Давыдова из КазГИК.

В номинации «Студенческое СМИ года» финалистами стали медиацентр «Та Дам» (НГПУ), медиацентр студенческой секции профкома КНИТУ, «Энерго ТВ» (КГЭУ), Sports kids Татарстана (КФУ).

В номинации «Журналист года» в финал вышли Лилия Туктарова, Альмира Муртазина, Анастасия Иванова, Альфия Ляпина из К(П)ФУ и Рахматджон Халилов из КНИТУ.

Также стали известны финалисты в номинациях «Общественник года», «Творческий коллектив года», «Студенческий клуб года», «Орган студенческого самоуправления общежития», «Студенческий проект года», «Студенческое научное общество», «Интеллект года», «Орган студенческого самоуправления вуза», «Волонтер года».

В таких номинациях, как «Спортсмен года», «Иностранный студент года», «Студенческий трудовой отряд», «Спортивный клуб» и Гран при «Студент года» финалисты будут известны после новогодних праздников. Церемония награждения победителей пройдет во Всероссийский день студенчества, 25 января.