Полицейским удалось задержать грабителя казанских магазинов

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Полицейским удалось задержать налетчика, ограбившего три магазина в городе, сообщает пресс-служба МВД России по Казани.

Первое преступление 26-летний казанец совершил 23 декабря. В Вахитовском районе в магазине по улице Карла Маркса мужчина, вооруженный похожим на оружие предметом, украл из кассы около 14 тысяч рублей.

28 декабря с разницей в несколько часов в полицию поступили сразу два сообщение об ограблении. После полуночи 44-летняя женщина рассказала, что в магазин по улице Мазита Гафури ворвался неизвестный в форме полицейского. Угрожая оружием, он украл у продавщицы бутылку виски и три тысячи рублей. Несколькими часами ранее от сотрудницы другого магазина Приволжского района поступило похожее заявление. Злоумышленник забрал из кассы 31 тысячу рублей выручки.

По фактам случившегося были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

Полицейским удалось установить личность и местонахождение молодого человека, 30 декабря его задержали.

Как рассказал сам задержанный, преступления он совершал из-за нехватки средств. Плана у него не было. Парень катался с друзьями по городу, просил остановить авто, чтобы якобы сходить за сигаретами, и грабил торговые заведения. Молодой человек избегал камер видеонаблюдения и каждый раз менял одежду перед очередным налетом.

Полицейские изъяли у парня форму, ружье и пистолет. В данный момент задержанный находится в одном из следственных изоляторов города.