(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп поздравил друзей и врагов с Новым годом. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Американский лидер пожелал им счастья и здоровья. Также он обратился с поздравлениями к «лживым СМИ».

«2018 год станет отличным годом для Америки», – выразил уверенность Трамп.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил американского Президента с праздником. Он выступил за конструктивный российско-американский диалог, который необходим, чтобы укрепить мировую стратегическую стабильность и найти оптимальные ответы на глобальные вызовы и угрозы.