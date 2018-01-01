(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Жители Земли смогут наблюдать первое в новом году суперлуние, которое произойдет в ночь с 1 на 2 января. Об этом сообщает RT.

Астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты. В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки – апогея.

«Сначала новогоднее небо подарит нам самую большую Луну – 2 января произойдет суперлуние, потом самое большое Солнце – 3 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в году. В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до120 метеоров в час», – говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли смогли наблюдать суперлуние. Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись этого явления.