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На пожаре в казанской квартире пострадала 59-летняя хозяйка

1 января 2018, 12:07 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

На пожаре в казанской квартире пострадала 59-летняя хозяйка Инцидент случился в одной из квартир дома №2 по улице Мазита Гафури.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани в одной из квартир дома №2 по улице Мазита Гафури случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Об этом сообщили на центральный пункт пожарной связи вчера ночью.

На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части №2, полицейские, медики и аварийные службы.

Пожарным хозяйка квартиры рассказала, что в доме больше никого нет. Из окон на первом этаже валил дым, виднелись языки пламени.

За несколько минут сотрудники МЧС справились с огнем. В результате на площади два квадратных метра сгорела мебель и техника. Хозяйка квартиры получила ожоги предплечья и пальцев рук, госпитализация ей не потребовалась.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.


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