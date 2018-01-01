(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России начал действовать закон о телемедицине. Это направление основано на использовании современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания медицинской помощи и своевременных консультаций.

Как пишет «Российская газета», основные требования к ней определил Минздрав РФ.

Для того чтобы помогать пациентам «заочно», медучреждениям придется получить специальные разрешения. Больницы должны зарегистрироваться в федеральном реестре медицинских организаций единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а врачи должны числиться в федеральном регистре медработников. Кроме того, регистрации подлежит и программное обеспечение для такой работы.

Помощь по телефону или Интернету россияне смогут получить бесплатно за счет фонда ОМС. На платную телемедицину смогут рассчитывать те, на кого распространяется система дополнительного медстрахования.



Ранее стало известно, что «БАРС Груп» и холдинг «Швабе» займутся разработкой совместного продукта в области телемедицины в Татарстане. Кроме того, в республике появится мобильное приложение «Helterbook» для контроля здоровья.