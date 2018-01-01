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Кадыров продекламировал обещанное новогоднее стихотворение

1 января 2018, 10:30

Глава Чечни рассказал стихотворение «Серебристый конь резвится на пушистом льду».
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Глава Чечни Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал обратился к жителям республики с новогодним поздравлением и продекламировал стихотворение, прочитать которое обещал ранее.

«Поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, успехов. Слушайте и не говорите, что вы не слышали», – начал свой ролик чеченский лидер.

После этого Кадыров рассказал стихотворение «Серебристый конь резвится на пушистом льду».

«Аллаху акбар! С Новым годом! С новым счастьем!» — завершил свою речь Кадыров.

Ранее компания Facebook объяснила блокировку страниц главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в одноименной социальной сети и в сервисе Instagram введением санкций против него Соединенными Штатами.


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