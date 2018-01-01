Видео: Пожар в Ливерпуле уничтожил более тысячи машин

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Ливерпуле на многоуровневой парковке для 1,6 тысячи автомобилей случился пожар, сообщает РИА Новости.
Парковка расположена возле площадки «Эхо Арена», на которой проходила выставка лошадей. Животных экстренно эвакуировали, а местные жители покинули ближайшие дома из-за едкого дыма.
По предварительным данным, горение началось в одном из автомобилей на третьем уровне, а затем перекинулось на другие авто. В результате все транспортные средства на парковке были уничтожены. Данных о пострадавших не поступало.