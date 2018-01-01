Первый день нового года стал снежным для Казани

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Казань встретила первый день нового года снегом и гололедицей. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сегодня в столице Татарстана будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Будет дуть восточный умеренный ветер.

Минимальная температура воздуха составит от 6 до 8 градусов мороза.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной.

По Татарстану также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов ниже нуля, при прояснениях – до -13. Максимальная температура воздуха днем – 2 – 7 градусов мороза. На дорогах по всей республике наблюдается гололедица.