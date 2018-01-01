Вместо сгоревшей 25-метровой елки в Южно-Сахалинске установят 12-метровую

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В течение суток на площади Ленина в Южно-Сахалинске планируется завершить установку новой праздничной елки взамен сгоревшей в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Главная новогодняя красавица, которой не стало 1 января, имела длину 25 метров, ее заменит 12-метровая искусственная ель, которую перевезут со стадиона «Космос».

В настоящее время рабочие демонтируют каркас сгоревшей конструкции.

По предварительной версии, причиной возгорания елки стало несоблюдение техники безопасности при запуске петард.