Ученые зафиксировали самую позднюю встречу серых китов у берегов Чукотки

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Исследователи из национального парка «Берингия» зафиксировали самую позднюю за всю историю наблюдений встречу серых китов у берегов Чукотки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Морские млекопитающие были замечены сотрудниками учреждения у юго-восточного побережья Чукотского полуострова 26 декабря. До этого самой поздней датой встречи серых китов было 1 декабря – она была зафиксирована в 1995 году.

Как правило, теплое время года серые киты откармливаются на мелководьях Берингова и Чукотского морей. С появлением первого льда они отправляются к берегам Калифорнии.

Обычно они отправляются в путешествие в последних числах ноября. Однако уже второй год у берегов Чукотки ледяной покров устанавливается позднее обычного.

Серый кит (Eschrichtius robustus) – единственный вид семейства серых китов. Он сохранил многие черты наземных животных: вибриссы, удлиненный шейный отдел позвоночника, подвижную голову. Длина достигает 15 м, масса – 37 т. Обитает только в северной части Тихого океана.